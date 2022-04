Béatrice Sinquin.

Suite à une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, j'ai intégré le programme grand école de l'EM Strasbourg. Durant ma seconde année, j'ai été présidente du Bureau de l'International, association qui se charge d'accueillir les élèves en échange à l'école, et membre active du Bureau des Sports.



Passionnée d'Art et d'Histoire depuis toujours, j’ai effectué deux stages dans le domaine culturel : un premier aux Musées Gadagne de Lyon où j’ai participé à la préparation de l’exposition sur "Guignol et la Guerre".J'ai participé également à différentes tâches pour le service communication et relations presse comme la rédaction de deux communiqués de presse ou la vérification de la plaquette des musées pour la saison 2013/2014.



J'ai ensuite fait un stage de neuf mois au service communication du Maillon, Théâtre de Strasbourg. Community manager du théâtre, je me chargeais de la communication sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, la newsletter, etc... En contact permanent avec les compagnies, je participais également à la création de programme de salle & à leur accueil.



Suite à cela, j'ai eu l'opportunité de rejoindre les Brasseries Kronenbourg au service communication de la Fondation Kornenbourg. J'ai pu travaillé sur le renforcement de la présence de la Fondation sur les différents médias sociaux en refondant l'ensemble de sa stratégie digitale.



Très intéressée par le marketing, la communication et le Web 2.0, je suis actuellement en stage de fin d'études au sein du service Digital et CRM de Blédina pour la marque Laboratoire Gallia. Vous pouvez me joindre facilement par mail à l'adresse suivante: beatricesinquin@gmail.com .



Mes compétences :

Web 2.0

Marketing

Webmarketing

Communication évènementielle

Culture

Art contemporain

Blogging

Adobe Photoshop

Adobe Indesign