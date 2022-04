Beatrice SOMARADJALOU

ENGIE Cofely groupe ENGIE est leader français des services en efficacité énergétique et environnementale. Nous concevons, mettons en oeuvre et exploitons des solutions qui permettent aux entreprises, aux collectivités et à l'Etat de mieux utiliser les énergies et de réduire leur impact environnemental.





ENGIE Cofely Maine Centre Poitou est implanté à Saint Cyr sur Loire (37) et couvre le périmètre géographique de : l'Indre et Loire, le Loir et Cher, la Sarthe, l'Indre, la Mayenne et la Vienne.



http://www.gdfsuez.com/espace-candidats/



NOUS RECRUTONS :



• Technicien d'Exploitation en chauffage

• Technicien d'Exploitation frigoriste

• Technicien multi technique

• Responsable de site



Si vous pensez que votre profil correspond à nos recherches et que vous vous reconnaissez dans nos valeurs, n'hésitez pas à nous adresser votre CV sur le site.



Mes compétences :

Ressources Humaines