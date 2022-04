Béatrice STOFFEL

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



2003-2007 Chargée des Relations Entreprises

Prospecter, cibler, démarcher et repérer les besoins des entreprises.

Formatrice en Orientation Professionnelle

Animer des actions de formation, Accompagner en individuel et suivre les stagiaires.



2002 Mission au Mémorial de CAEN.

Lancement du concept restaurant grill, Mise en route du système qualité.



1990/1991 Responsable Ordonnancement Groupe BSN.

Gestion de Production, Approvisionnement, Logistique, Planning, Management.



1980/1989 Chef de Rayon à Continent Groupe CARREFOUR.

Gestion, Achats, Finance, Management, Administration, Organisation.





FORMATIONS



2001/2002 Institut Universitaire de Technologie de Caen.

Licence Professionnelle: Gestion de la Production et Gestion de la Qualité.

Manager avec la qualité, Mettre en place la certification ISO 9000.



1989/1990 Centre d'Études Supérieures Industrielles de Caen.

Ingénieur du CESI Normandie en Méthodes et Techniques de Gestion d'Entreprise (niv I).

Compétence en gestion financière et commerciale, en organisation et management.



1978/1979 Unité d’Enseignement et de Recherche à l’Université de Caen.

U.E.R. de Droit : niveau DEUG.



1977 Lycée Polyvalent Jean Rostand à Caen.

Baccalauréat de Techniques Commerciales.



ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES



1991/2001 Organisation et Mise en place de manifestations.



Mes compétences :

Formation