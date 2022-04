Béatrice SUDAKA

Après avoir travaillé dix-sept ans en tant qu’assistante de direction, j’ai intégré en 1997 une banque d’affaires où j’ai rapidement évolué vers des tâches de gestion (gestion d’un budget, analyse des données financières).



Forte de cette expérience, j’ai décidé de me reconvertir dans le domaine de la gestion. Je me suis alors vu confier diverses missions de gestion dans des secteurs variés.



Puis, afin de me spécialiser en analyse de données chiffrées, j’ai suivi en cours du soir, une Licence professionnelle en Contrôle de Gestion au CNAM où j’ai obtenu mes quatre UE en contrôle de gestion. J’ai eu l’opportunité de travailler pour trois sociétés dans des secteurs différents. J’y ai effectué des missions en tant qu’assistante contrôle de gestion.



Actuellement je suis en recherche active d'un poste d'Assistante contrôleur de gestion/Assistante de gestion.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

SAP

Microsoft Excel

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook