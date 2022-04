François-Nicolas SUDAKA

Trois questions à Nicolas Sudaka, gérant de l’agence Avipur Ile-de-France Est.



Fiche d’identité de la filiale Avipur Ile-de-France Est

Notre mission : rendre votre cadre de vie plus sain et plus sécurisé

AVIPUR exerce son savoir-faire dans l’univers de l’environnement en développant de multiples prestations autour de l’hygiène collective comme la « 3D » Désinfection, Dératisation, Désinsectisation et également la ventilation (entretien et réhabilitation), la sécurité des bâtiments …



Gérant : Nicolas Sudaka, 41 ans

Siège : Vincennes (94)

Date de création : 2007

Effectif 2012 : 8 personnes

Recrutements prévus en 2013: 1 poste de Technicien



Comment êtes-vous entré chez Avipur ?

J’ai un parcours un peu atypique. J’ai débuté ma carrière dans une agence de publicité, un DESS de communication en poche. Puis, au fil des opportunités, je suis entré chez Avipur au poste de responsable qualité. J’ai occupé cette fonction pendant 2 ans et demi ; période durant laquelle j’ai appris à connaître le secteur et les métiers du groupe. Quand il a été question d’ouvrir une filiale en région parisienne, en support à celle d’Ile-de-France Ouest, je me suis naturellement proposé.



Quels sont les marchés que vous couvrez ? Quelles sont vos perspectives de développement ?

Nous réalisons 40% de notre Chiffre d’Affaires avec la VMC, 40% en dératisation et près de 20% avec le dégraissage de hottes de cuisine. Pour le moment, étant donné que la filiale est encore jeune, nous n’envisageons pas de développer de manière très importante de nouvelles activités. Bien sûr, nous intervenons sur des activités annexes, comme des chantiers de dépigeonnisation, mais cela reste en marge. L’objectif, pour 2013, est d’asseoir nos métiers d’origine et de fidéliser notre clientèle, pour une large partie sur le secteur de l’immobilier.



Faire partie d’un groupe, c’est un avantage pour vous démarquer ?

C’est, en effet, un avantage, à la fois en terme de communication, mais aussi d’appui financier auprès des banques, pour développer nos agences. Nous pouvons aussi nous appuyer sur la force du réseau pour les chantiers « difficiles » ou nouveaux et cela impacte sur l’efficacité et l’image de chaque filiale. Pour moi, c’est un modèle qui fonctionne. Pour preuve, le Chiffre d’Affaires de la filiale Ile-de-France Est s’est accru de 58% par rapport à 2010.