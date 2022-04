Beatrice TALLON

J’ai le grand plaisir d’avoir rejoint depuis avril 2016, la Direction des Ressources Humaines du Groupe EDF en tant qu’attachée au sein du Cabinet de la DRH , ce qui me permet de découvrir un nouvel environnement et d'oeuvrer à la transformation de la filière RH à un moment où le Groupe se trouve fasse à de nombreux défis à relever.

Diplômée de Sciences Po Paris, section Service Public, je suis entrée à EDF depuis presque 18 ans. Travailler au sein d’un Groupe comme EDF m’a permis de connaitre un parcours professionnel riche et varié. J’ai eu en effet l’opportunité de travailler dans différentes Directions tant dans le domaine de la production que des activités support.

J’ai passé tout d’abord 7 ans au sein de la Direction Production Nucléaire en m’occupant des achats sur une centrale puis en travaillant dans le domaine de la communication interne puis des RH au niveau national.

J’ai ensuite désiré découvrir le management : en tant que Manager Première ligne au sein de la Direction des Services Partagés, j’ai eu en charge le management de deux équipes de gestionnaires approvisionneurs l’une sur le site de Cap Ampère, l’autre sur Clamart.

Suite à cette mission, j’ai rejoint en septembre 2010, la Direction Immobilière du Groupe afin de prendre en charge le Département Relations Clients. Cette fonction m’a permis de découvrir la variété des métiers du domaine immobilier. En effet, j’ai accompagné nos clients présents sur le nord de la région parisienne dans toutes les phases de la vie d’un projet immobilier .

J'ai ensuite occupée les fonctions d'Adjointe au Directeur au sein des Services Généraux.

C’est une activité exigeante au service des besoins des clients internes. Cela demande une grande capacité d’écoute afin de créer une solidarité et une coopération entre les services de l'entité, d'oeuvrer au quotidien pour que le collectif de travail fonctionne et surtout la volonté d’avancer ensemble pour répondre aux besoins des occupants dans le respect des intérêts notamment financiers du groupe.



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Communication

Achats