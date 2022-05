Quentin DOBBELAERE

10 ans d'expérience dans l'Energie, l'Oil&Gas, le BTP, la Chimie, sur des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ICPE (Etude et Permiting / Construction / Mise en service - Commissioning / Exploitation / Maintenance / Rénovation)





Double compétence Technique & Gestion :

Master Hygiène Sécurité Qualité Environnement productions industrielles et Master Administration des entreprises



Si vous êtes intéressé par mon profil, n'hésitez pas à me contacter.

Email : qdobbelaere@gmail.com

Tel : 06.88.96.79.25



Mes compétences :

Ingénierie

Norme HSE

Gestion de projet

Energie

Analyse de risque

Documentum

Chimie industrielle

Analyse environnementale

Prévention des risques professionnels

Gestion du risque

Prévention des risques

Risque chimique

Évaluation environnementale

Sécurité incendie

Equipement sous pression

Gestion des risques industriels

Audit environnemental

Santé au travail

Traitement des eaux

Gestion des déchets

Sécurité au travail