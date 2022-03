Itbirene LOTFI

Compétences

Normes ISO9001, 14001 et ISO45001, audits.

Management et animation du système QSE

Évaluation de la conformité réglementaire

Gestion financières et gestion d'affaires.

Gestion déchets, audit énergétique, eaux, STEP, études dimpact, suivi ICPE

Bilan Carbone® .

Logiciels : MS Office, Photoshop, MS Project, Internet, Xlstat, Arcview08.



Formations initiales diplômantes

Master professionnel Management de la Sécurité et des Risques (CESI dAix en Provence) Thèse professionnelle.

Ingénieur Environnement

DEA Géologie : université de Rouen