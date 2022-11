Responsable Qualité depuis 2011 pour le groupe BRISACH (cheminées et poêles René BRISACH).



Plus de 10 ans d’expérience en Qualité dans le domaine industriel, ISO9001, ISO14001, spécialisé dans le pilotage des opérations d’inspection avant expédition et de contrôle en usine: Collecte des informations techniques et réglementaires, réalisation des dossiers techniques, définition des niveaux de prélèvement, libération ou blocage des lots de produits.





Mes compétences :

Qualibois