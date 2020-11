Richard MARCOS

2 Activités:



1/ VENTE JAMBON DE BELLOTA 100% IBERIQUE:

Nous sommes une société Espagnole installée en France pour la diffusion de charcuterie ibérique de grande qualité, nous recherchons des grossistes dans ce Domène et des épiceries fines.



2/EAU PURE:

Dans le cadre de mon combat pour bannir le plastique, j'ai gardé la diffusion pour le plus grand nombre de personnes afin de les aider a choisir l'appareil qui correspond a leurs besoins.



Traitement naturel du CALCAIRE et ÉLIMINE tous les polluants en VITALISANT l'EAU.

IL EST TEMPS DE BANNIR LES BOUTEILLES D'EAU EN PLASTIQUE.



SITE: www.eaupurevitale.fr