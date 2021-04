Que vous soyez Vendeur ou Acheteur.

Je suis la pour vous aider !

EN 15 ans d'exercice j'ai accompagne , jusque signature 300 clients

je gére un portefeuille de 3000 clients

nous avons des spécialistes du viager et de la vente à terme , n'hesitez pas à nous questionner



pour évaluer et vous conseiller.

LE groupe i PARTICULIERS vous garantie la solvabilité de ses clients .

pour concrétiser rapidement votre projet grâce à un concept novateur.

pour prendre en main vos démarches juridiques et administratives.

pour vous assurer un suivi professionnel

, disponibilité du lundi au dimanche de 7h à 22H

Grâce à la force d I PARTICULIERS leader immobilier COMMERCIAL ET RESIDENTIEL à ce jour je suis en mesure de vous apporter l'appui et les outils nécessaires à un tel projet.

Votre confiance est ma priorité et votre satisfaction mon objectif

je suis spécialise dans les ventes suite divorce



je vous propose des immeubles de rapport avec 6à 8%

de rentabilité sur paris



I PARTICULIERS HAUT DE FRANCE

0781258995

a.bouzekri@i-particuliers.com

https://i-particuliers.com/conseiller_adel-bouzekri



Mes compétences :

Vice président association divers et solidarités

Formation professionnelle continue

immobilier d'entreprise

Vente

immobilier de luxe

Location

Gestion de personnel

Développement commercial