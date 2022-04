Jennifer MARTIN

Après plusieurs missions réussies dans le développement et l'administration de site e-commerce en BtoC, j'ai rejoint le groupe JeRenove.com



Positionné sur un marché en fort développement et quasiment pas structuré au niveau national, JeRenove.com est le premier réseau de franchise axé sur la rénovation intérieure tous corps d'état.



A la différence d'un courtier en travaux qui ne fait que de la mise en relation, les équipes JeRenove.com s'occupent de tout : Electricité, Sanitaire, Plâtrerie, Carrelage, Parquet et Sols souples, Revêtements muraux, Peinture...



D'où le slogan de la marque : Un seul interlocuteur pour tous vos travaux d'intérieur !



Le Client gagne en sérénité, en rapidité (tant pour obtenir un devis que pour l'exécution des prestations), en rapport qualité/prix.



Sur Viadeo, j'assure la communication web du Groupe et je viens à la rencontre "virtuelle" des éventuels candidats à une franchise JeRenove.com. Avec un apport de 20.000 euros, une bonne aisance relationnelle et l'envie d'entreprendre dans le domaine de la rénovation, profitez des opportunités d'implantation encore disponibles pour rejoindre un groupe qui ambitionne de devenir leader de son marché.



Contactez-moi directement pour toute précision et visitez le site www.jerenove.com





