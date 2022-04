Je suis Jennifer Martin, Psychologue clinicienne et Psychothérapeute et je vous propose des consultations psychologiques et des psychothérapies par internet (mail, chat, téléphone ou webcam) et en cabinet sur Montpellier. Je travaille selon le modèle des thérapies cognitives et comportementales, qui sont actives et efficaces, et incluent des exercices d'exposition, d'acceptation, de relaxation et de méditation de pleine conscience. N'hésitez pas à me contacter pour vous renseigner ou à visiter mon site internetArray



Mes compétences :

Analyse des pratiques

Psychologue

Psychothérapeute

Psychothérapie