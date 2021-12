Claire FALSON-ROULIER

Courtier en financements et assurances immobiliers

Regroupement de crédits et financement de projets hors immobilier



Financement professionnels : création de fonds, rachat, trésorerie...



Pilotage en administration d'entreprise spécialiste de TPE et PME



Conseiller en gestion de patrimoine



Par ailleurs,

- Admistrateur de l'ADAPL (Association dauphinoises des Professions Libérales)

- Administrateur de la SLE Grenoble Champollion ( Société Locale d'épargne de la Caisse d'épargne Rhône Alpes)



Mes compétences :

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Financement d'entreprise

fiscalité

gestion de patrimoine

Immobilier

Prêt immobilier

Recherche

Recherche de financement

Restructuration

Vente