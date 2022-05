Tony CERDA

Courtier d'assurances et de crédits, je propose des solutions d'assurances sur mesure.

Les assurances servent à votre protection individuelle. Certaines sont indispensables, d'autres apportent plus de confort. Il est important d'examiner soigneusement quelles prestations d'assurance correspondent à vos besoins et quelles prestations sont superflues. Nous analysons vos besoins individuellement et nous vous aidons à bénéficier d'une meilleure protection.

Pour nous, conseillers en assurance compétents et expérimentés, les qualités de sérieux et de fiabilité se situent au premier plan de nos préoccupations dans nos activités de conseil. Nous assistons nos clients lors du choix d'une protection future et apportons nos recommandations dans ce domaine. Nous sommes une agence d'assurances, de banque, de crédits et rachat de crédits et d'investissement immobilier physique ou pierre papier et dans les investissements défiscalisant.



Nous attachons une grande importance à nos principes :​

​

1. La compétence

2. La proximité avec le client

3. Des solutions individuelles

4. L'aide en cas de dommages

5. Un partenariat à long terme



N'hésitez pas à vous rendre dans nos bureaux à Marne la Vallée (Seine et Marne) :

---------------------------------

​1 Allée Emile COHL

77200 TORCY

---------------------------------



Pour des conseils ou pour un entretien personnalisé sans engagement de votre part, vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone suivant : 0970 465 466 ou par mail à contact@l-intermediaire.fr ou à vous rendre sur notre site http://www.l-intermediaire.fr .



Quelques conseils :



Mémorisez dans votre téléphone portable le numéro de l'assistance et de notre agence.



Photographiez toute preuve disponible au moment M.



Restez calme, nous gérons tout depuis l'agence. En effet, nous déclarons votre sinistre auprès de l'assureur, nous missionnons nos experts et vous indemnisons.



Mes compétences :

Webmaster

Assurance

Santé

Développeur

Finance

Commercial

Gestion de patrimoine

Assurances

Gestion

Paris

immobilier