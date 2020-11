Monique MONIQUE DUBOIS-SIMON (DUBOIS-SIMON)

Thérapeute en médecine Vietnamienne : Multi-Réflexologue faciale DIEN CHAN et médecine Ancestrale : magnétisme, rebouteux et coupeur de feux (brûlures, suite radiothérapie et zona).

Troubles de la douleur, de la peau, esthétisme, addictions, stress.

Je pratique ces disciplines en session de courte durée. On obtient de façon quasi immédiate, un soulagement.. Une continuité dans le suivi des séances permet d'atténuer et d'améliorer le trouble concerné..



Mes compétences :

Acupresion, Réflexologie faciale, Dien-Chan, Méditation, Chan'beauté, Cupping-face, remise en place des nerfs, stop brûlures.