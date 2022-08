Lucien FURNEMONT

Ma carrière professionnelle a toujours été axée sur la relation client.

Jai débuté en tant que cadre commercial puis cadre commercial responsable de grands comptes, au sein de la sidérurgie, pour la vente d'aciers inoxydables.

Par la suite j'ai voulu transmettre mon expérience à des étudiants en Dut techniques de commercialisation.

Cette période a été pour moi, très enrichissante.

Si l'on donne beaucoup (ce qui a été mon cas) en contrepartie, on apprend énormément, au contact de cette nouvelle génération qui a un grand besoin de savoir.

Actuellement en tant qu'Auto-Entrepreneur, je me suis orienté vers le Homeshoring :

- Appels téléphoniques entrants

- Écoute

- Conseils

- Devis

- Rendez-vous

Et tout cela avec empathie

Comme je disais souvent à mes étudiants :

"Parler est un besoin, écouter est un art" (Goethe)



Mes compétences :

Vente

Négociation

Gestion de la relation client

Marketing

Communication

Réseaux sociaux