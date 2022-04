Béatrice TARDY

Avec plus de 25 ans d'expérience dans la vente dont plus de 13 ans en qualité de

responsable de boutique, je suis attentive à la satisfaction des clients et au bien-

être de l’équipe tout en développant le chiffre d’affaires de l’entreprise. Je prends

plaisir à transmettre mon savoir-faire.



Mes compétences :

Manager

Animer un point de vente

Budgéter et choisir les collections

Conception de vitrines

Promouvoir le point de vente en appui d'un site vi

Vente

Négocier avec les fournisseurs