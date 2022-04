Béatrice TASSIUS

Jeune femme en recherche d'un emploi en maintenance industrielle, en BE ou de développement. La dernière formation suivie m'a permise de me remettre à niveau en automatique et régulation d'instrumentation.

Mon expérience professionnelle est surtout dans le domaine du service. Mes dernières expériences sont du domaine technique, sur un site de production de vapeur sur le réseau parisien et l'ile de france. Durant deux ans j'ai effectué des installations et dépannages d'instruments, modifications de programmes et de supervisions.

L'idéal serait de travailler en Bureau d'Etude. Avec mon expérience variée, j'ai un plus, c'est de m'adapter à divers environnements et type de poste.

J'apprends vite, de ce fait deviens rapidement opérationnelle.

En espérant que mon profil attire votre attention.



Merci de me lire.



Mes compétences :

Microsoft office

Lecture de plan

Dessin technique

Grafcet

Programmation sur console

SEE Electrical Expert

Unity pro

Step 7

Borland C++ Builder

Turbo C++