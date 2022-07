Béatrice TATON

L'univers du commerce et de la relation client m'a toujours passionnée. L'esprit d'équipe et la satisfaction client sont entre autres des domaines ou je m'épanouis.

Mes compétences :

* Maitrise des offres dassurances

* Tisser une relation de confiance à distance

* Aisance relationnelle

* Sens du dialogue et de lécoute

* Performance commerciale, opérationnelle et financière/ Goût du challenge

* Esprit déquipe

* Empathie / capacité dadaptation



Aujourd'hui, j'ai soif de davantage de connaissance et de découverte dans le domaine de lassurance.