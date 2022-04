Beatrice TAUPIN

Entrée chez Lear en février 2001:

-Contrôleur de gestion cente de R&D et adnministratif France 2001-2002



De novembre 2002 à février 2006:

-Controlling analyst des centres de R&D et administratifs en Europe: mise en place d'un reporting mensuel consolidé au niveau européen, préparation des budgets, analyse et suivi des coûts de développementpar projet et des normes de comptabilisation pour la R&D en USGAAP



De février 2006 à mars 2007:

-assistant divisional controller France (6 usines et un centre ERD)



De Avril 2007 à Janvier 2010: Assistant controller en usine. Suivi de la marge matières, stocks, inventaires...



Depuis Janvier 2010: Group Controlling Manager chez Tarkett



Mes compétences :

contrôle de gestion

industrie

Management

Finance