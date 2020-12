Béatrice TAVEAU (DOUCET)

En poste au sein de Worldline pendant 20 ans, j'ai occupé différentes fonctions qui m'ont permis d'acquérir à la fois des capacités de communications écrites et orales et des compétences de gestion de projet. Pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné de grandes banques françaises et africaines dans leur développement de la monétique à l'international en tant que directrice de projet fonctionnel. J'ai travaillé sur des projets techniques et réglementaires dans les domaines de l'acquisition et de l'émission de cartes de paiement avec le double objectif de mener les nouveaux projets à leur terme et de garantir la qualité du service.