Béatrice TECHER-RABOUAM (TECHER)

Responsable d'un pôle spécialisé dans la prévention du Risque chimique au sein d'un service de santé au travail pendant 10 ans, j'ai pu allier le management d'équipe et l'expertise en risque chimique.

Mes missions : manager une équipe de 12 techniciens HSE-Risque chimique, Etre une référente dans la prévention du risque chimique, représenter l'entreprise au niveau de la DIRECCTE et de la CRAMIF dans le cadre de la Prévention du Risque Cancérigène, Mutagène et toxique pour la Reproduction.

Nouvelles compétences : Travail en mode Projet, Animer/Piloter des groupes de travail pluridisciplinaire, Community Manager



Mes compétences :

Management d'équipe

Conseil en prévention du risque chimique

Travailler en mode Projet

FDS étendues

Gestion du risque CMR

Règlementation SGH/CLP

Risque chimique et REACH

Analyse des FDS

Project Management

Team Management

Microsoft Office