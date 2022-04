Helder DOS SANTOS OLIVEIRA

Depuis 2001, j'évolue au sein de la DSI à l'ACMS.

D'abord en tant que développeur Powerbuilder, j'ai rapidement ajouter la fonction de DBA Sybase.

Ma méthode de travail est toujours la même, comprendre comment les choses fonctionnent pour pouvoir appréhender les impacts avant de faire les modifications. Cette manière de faire, me permet d'avoir une grande connaissance sur les principes de bases de l'informatique qui restent inchangés même si les modes changent.

J'ai rapidement pris part activement aux réunions avec les utilisateurs finaux pour définir avec eux leur besoins (aMOA.) Cette phase importante des projets reste une partie importante de mes attributions.



En 2004-2005, j'ai peu à peu laissé de côté le développement client / Server pour me concentrer sur le Web, et je suis depuis lors en charge de l'évolution et de la promotion de notre framework Web Java J2EE.

Aujourd'hui, il y a un peu plus d'une dizaine d'applications métier qui utilisent ce framework.

J'ai pris part également à la mise en place de ce qui gravite autour de nos applications Web JavaEE, par exemple la gestion de version, l'écriture de scripts de livraison automatique, et j'ai en charge l'administration de nos serveurs Tomcat.

Outre les fonctionnalités techniques(respecte le standard MVC, basé sur Struts, Interfaçage Pentaho, Interfaçage OpenOffice), ce framework a également pour but de standardiser, capitaliser et faciliter les développements web à l'ACMS.

Mon sens du service me rend disponible auprès des équipes informatiques où je fais en sorte que la résolution des problèmes des uns résolve les problèmes des autres.

Je fédère le travail des équipes en les guidant tant sur les bonnes pratiques purement techniques (capitalisation des méthodes métiers, Web services) que sur la cinématique des écrans pour rendre les application plus intuitives à nos utilisateurs finaux.

J'essaye autant que je le peux de me tenir au courant des nouveautés technologiques afin d'intégrer des nouvelles fonctionnalités et en faire profiter tout le monde.



Début 2012, j'ai pris en charge l'encadrement de la cellule Web (environnement Php/Mysql), où j'ai d'abord mis en place une organisation des pratiques (standardisation de l'environnement de travail, gestion de version, livraisons automatiques...).

La plus grande partie des sites mis en place utilisent le CMS Drupal et nous avons aujourd'hui pas moins de 5 sites/application web qui sont en production et dont nous assurons la maintenance (dont une gestion documentaire migrée depuis le progiciel CADIC).

Aujourd'hui, en 2013, je suis responsable de l'infrastructure logicielle à l'ACMS.



