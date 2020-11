Tiphaine MARCHAL

De formation Qualité Santé Sécurité Environnement, j'exerce dans ce métier depuis maintenant 2012.

J'aime ce métier, mais ce qui me passionne le plus est la formation et l'animation de projet auprès des équipes.



Mes compétences :

Bases en techniques d'audit

Compétences en formations

Compétences techniques en QHSE

Connaissance des normes ISO 9001, 18001 et 14001

Connaissances sur l'organisation et la gestion des

Connaissance du référentiel MASE

Animations de sessions de formation et de sensibil

Outils bureautique

Connaissance des normes ISO 9612, NFX 35-103, NF e

Réalisation de métrologies et analyse des données

Audit

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard