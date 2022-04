Béatrice TERRASSE

Mes expériences m'ont permis de développer mes compétences selon trois axes :



1. Pilotage, suivi et mise en place de projets transverses, stratégiques et ou financier: que ce soit chez AGI France, aux Partenariats Allianz, ou chez Allianz INvestment Management en lien avec différentes équipes et compétences, reporting aux fonctions centrales.



2. Management opérationnel et fonctionnel:



3. Compliance Officer au sein d'AIM



Mes compétences :

Chef de projet

Management

Management opérationnel

Pilotage

PMO

Stratégie