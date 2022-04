Beatrice TERRIEN NÉE OLLIERIC

Mon entrée à La Poste effectuée en tant que préposée, puis mon séjour chez Fce telecom m'ont confortées dans un désir d'être au service du public.

les périodes non-travaillées ont été des périodes de dispo auprès de mes enfants, ne pouvant concevoir de servir les clients en desservant la famille souci d'équilibre (éloignement géographique).

Cependant depuis ma mutation, je me suis engagée à conserver cette logique, trouver le compromis entre service aux clients et politique de La Poste:ce qui m'a permis dès l'ouverture de la nouvelle agence d'Auray Gare de m'investir pleinement et de pouvoir constater l'augmentation du trafic, ce qui a implicitement conduit a la mise en place d'un bureau plein exercice.

Dans ce nouveau contexte j'ai été amenée à faire les remplacements du chef d'établissement, le guichet,la caisse, la compta ainsi que la formation des guichetiers temporaires durant deux ans.

Un accident de service m' a subitement éloigné de ce que j'aimais faire. J'y reviens après quatre années difficiles, beaucoup de choses ont changées, mais dans le bon sens. Dynanisme et rigueur deux moteurs pour mieux progresser mais toujours dans l'interêt du client.



Mes compétences :

Accueil