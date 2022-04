Béatrice TÉTAZ

❖ Médiatrice, Coach et Consultante ❖

... dans une grande variété de projets créatifs, tant sur le plan national qu’international. Je m’intéresse principalement à l’accompagnement des individuels et des groupes, formation dans le domaine militaire, aviation, bancaire, recherche, transition professionnelle, paramédical, coaching et le monde virtuel. Toujours à la recherche de problèmes intéressants à guider, accompagner ou résoudre.



❖ SeniorGeek ❖

une passion pour la technologie qui ne m’a pas lâchée depuis mon brevet comme pilote privée et mon entreprise be | ONE dans le domaine Internet. [www.be-one.ch]



► Mes compétences pédagogiques et les technologies d’aujourd’hui:

VOIP, téléconférence, partage d’écran, webinar, 1:1, conférence et workshop me permet d’intervenir sur le sujet, comme Réseaux Sociaux – e-Identité – e-Réputation – Internet - Typo3 – Web 3.0 – CMS - HTML.



Merci de me contacter via info@aequa.ch - Site Internet :



Mes compétences :

Expertise Réseaux Sociaux

Social Media Specialist

Personal branding

Social Media Coach

Formateur Typo3

Social Media Trainer