Béatrice THIBAUT-BLANQUART

Nous avons créé en 2005 la société Actionis, cabinet d'expertise comptable. Depuis lors, nous n'avons cessés de nous développer ! Nous possédons désormais deux bureaux en région parisienne (78 et 91) et nous sommes une équipe de 7, comprenant 1 expert comptable et 1 expert comptable stagiaire. Notre offre de service est très vaste, puisque nous sommes en mesure, directement ou indirectement grâce à nos partenaires, de répondre à presque tous les besoins d'une entreprise (qu'elle soit en individuelle, en société ou sous forme associative). N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet : http://www.actionis-groupe.fr/ !



Nouvelle étape professionnelle, le lancement d'une nouvelle activité : BtoCom. Cette agence de communication qui vient de voir le jour, propose aux dirigeant de les accompagner dans toutes les étapes de leur communication ; de la mise au point d'une identité visuelle adaptée, à la conception de site internet, création de logo, impression de cartes de visites, plaquette, objets publicitaires etc. Et dans le souhait de toujours épauler au mieux les chefs d'entreprise, nous proposons aussi l'hébergement de nom de domaine et de site.



Actionis et BtoCom : nous vous dégageons du temps pour que vous puissiez travailler sereinement sur votre activité !



Mes compétences :

juridique

création

site internet

expertise comptable

chef d'entreprise

Conseil

gestion

business plan

marketing

communication