Béatrice THOMAS

En qualité de Juriste senior spécialisée en Innovation, Propriété Intellectuelle (PI) / de Conseil en Propriété Industrielle, mon expérience vise à répondre aux besoins des entreprises dans le domaine de la recherche, de l’innovation (technique ou marketing) et de :



- réaliser des Audits ;



- participer, via l'Intelligence économique, à la détermination par la Direction Générale d'une stratégie de recherche, d'innovation, de PI dans la perspective de la défense des intérêts de l'entreprise et d'accroissement de sa performance;



- définir les enjeux et axes de la politique de propriété intellectuelle à mettre en œuvre en particulier dans les projets de Recherche et d’Innovation (R&I) avec leurs financements dans la perspective d’un retour sur investissement et ce, en concertation avec les chefs de mission/ de projets et autres acteurs;



- de monter les dossiers juridiques français, européens et internationaux pour l'obtention, l'exercice et la défense des droits de propriété intellectuelle (Savoir-faire ; Brevets, Marques, Dessins et Modèles) en collaboration les conseils extérieurs requis (conseils en propriété industrielle, avocats…);



- de négocier, rédiger, les contrats et partenariats et d'assurer un benchmark au regard de chaque projet.



Par ailleurs, j’exerce des activités scientifiques et procède à des formations en externe et interne.



Pour atteindre ces résultats, je m’appuie sur une bonne vision stratégique des intérêts des entreprises par une écoute de leurs besoins, une grande faculté d’insertion dans une équipe, une aptitude à la communication, une disposition à pouvoir travailler de façon autonome avec rigueur, créativité et un sens prononcé du résultat.







Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Conseil

Audit

Droit des contrats

Audit et valoriser les actifs de la propriété inte

Droit