Béatrice THOMAS

D’origine Lyonnaise, j’ai vécu et travaillé ces 7 dernières années en Amérique du Nord (Québec) en tant que Consultante Senior en Management, Leadership & Innovation au sein des deux cabinets Groupe CFC et IC Formation à Montréal réalisant ainsi de nombreuses missions dans les plus grandes organisations du Québec.



Mes interventions se situent principalement en « Développement Organisationnel » qui comprend le développement du Leadership (parcours), le développement des compétences (Formations, conception et coaching) et l’accompagnement aux transformations (Formations, conception et coaching). J’ai accompagné, près de 185 managers sur 3 ans chez TVA et 40 Directeurs de la Ville de Québec pendant 1 an.



Parallèlement à mes activités dans le Conseil, j'enseigne à HEC MONTREAL depuis 7 ans en Management & Psychologie.



De plus, j’ai initié mon métier de Consultante en Management en France au sein du Cabinet Conseil CRECI Consultants en 2006 en intervenant à Paris chez Sephora, Auchan, Shiseido, Casino, GMF, etc.



Avant cela, j’ai été Manager, dans des entreprises de cultures différentes, et pendant près de 10 ans en France sur le terrain en tant que Manager de projets puis Directrice de Clientèle en Agence de Conseil en Communication (Voir CV) chez EURO RSCG puis l’Agence SANG NEUF.



Par ailleurs, la parution de mon premier livre «Si j’osais !»* -Préface de Céline Bareil, HEC Montréal- m’a amené à donner des Conférences au Québec, en France, en Belgique et en Suisse. Un second livre est actuellement en phase d’édition.





Mes compétences :

Conseil en management

Coaching professionnel

Animation de formations

Formation continue

Conférencier

Management de transition

Ingénierie de formation

Ecriture

Enseignement universitaire