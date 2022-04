Beatrice TIGNON

Autodidacte, pleine de dynamisme, compétences variées acquises en milieu professionnel, esprit d'analyse et goût pour les relations humaines.



Je suis convaincue que la principale richesse de l'entreprise ce sont les hommes et les femmes qui la composent.

Les dirigeants et les managers sont les seuls à pouvoir rétablir le lien entre les salariés et l’entreprise, mais aussi à donner du sens au travail.



Ma devise, manager par le :

- Respect, être à l’écoute, faire preuve d’empathie, tenir ses engagements.

- Etre juste, insuffler l'équité, comprendre.

- Rigueur, être adaptable tout en respectant les règles et les procédures de fonctionnement interne.

- Partager, dialoguer, transmettre aux autres et s’entraider.

- Ouverture, être curieuse et avoir la volonté d’apprendre de tous et de toutes les situations.

- Transparence, communiquer.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Investissement

Optimiste

Passionnée par mon métier

Persévérance

Autodidacte, goût pour apprendre