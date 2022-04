Béatrice VELLET

Depuis plus de 160 ans, PIGIER, marque du groupe EDUSERVICES, forme des étudiants à des métiers du secteur tertiaire et propose à ce jour des formations pluridisciplinaires post BAC à BAC + 5 en rythme alterné toutes validées par des diplômes ou des titres certifiés par l’Etat et inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).



Notre école PIGIER Lyon propose trois filières :

- Management et Commerce

- Administration Des Entreprises

- Social et Paramédical



Conseillère en Formation, Responsable du Pôle Social et Paramédical, je vous accompagne dans tout projet pour le recrutement et la formation de vos futurs collaborateurs en alternance.







Mes compétences :

Commercialisation

Recrutement

Ressources humaines

Formation