Béatrice VERCLYTTE

Dessinatrice et peintre, je crée et réalise à la main votre décor mural personnalisé et sur-mesure: du simple motif décoratif à la fresque contemporaine; depuis la chambre de bébé jusqu'à la salle d'attente de cabinets médicaux, à même le mur ou sur papier que je peins (lé de papier-peint grande largeur ou motif peint, découpé et collé à la main pour remplacer le "sticker").



Inscrite à la Maison des Artistes

Titulaire d'un CAP de peintre-applicateur de revêtement

Titulaire d'une assurance Responsabilité Professionnelle

Juriste reconvertie