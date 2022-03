Régis VERCLYTTE

Dirigeant d’expérience alliant compétence techniques, managériales et commerciales pour des entreprises nationales et internationales.

Supervision des résultats, conduite de changement pour des entreprises en pleine croissance, mutation stratégique ou en redressement.

Une double formation Ingénieur HEI et ICG master en gestion et management stratégique

Une pratique professionnelle de l'anglais dans des groupes nationaux ou internationaux

Des postes de management opérationnel qui ont construit mon expérience en direction industrielle et d'usines, comprenant l'animation supply chain, le suivi commercial, l'amélioration Qualité et Lean

- La construction de machines-outils

- Les domaines de la métallurgie, tôlerie et construction métallique

- La fabrication d'emballages plastiques (packaging) destinés aux secteurs cosmétique, agroalimentaire et pharmaceutique, ( De la résine à la bouteille en passant par l'injection de préformes ou l'extrusion)

- La prestation de service



Mail : regis.verclytte@gmail.com



Mes compétences :

Lean manufacturing

Packaging

SMED

Amélioration continue

TPM

Kaisen

Alimentaire

VSM