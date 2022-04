Béatrice VERNUCCIO

Communiquer de manière agile et efficace, telle est ma mission !



Je souhaite aujourd'hui intégrer une société à taille humaine, innovante, tournée vers l’international et respectueuse des valeurs sociétales et environnementales.

Le tout dans une ambiance de travail jeune et dynamique : une bonne cohésion d'équipe permet de déplacer des montagnes !



Mes compétences :

Team building

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Rédaction web

Marketing opérationnel

Stratégie de communication

Communication externe

Evénementiel

Communication interne

Project Management

Créativité

Leadership