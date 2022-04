Béatrice VIEVILLE

Récemment arrivée sur la région d'Angers suite à la mutation de mon mari, je suis à l'écoute pour un poste pouvant me convenir.

Passionnée par mon métier, j'aime le challenge de remettre à plat les comptabilités mal menées...

La rigueur, le sérieux et la patience sont mes principaux atouts pour y réussir !

Mes passages en cabinet comptable ou en tant que comptable unique en petite PME m'ont aussi permis de développer mes compétences fiscales, sociales et des notions de juridiques.



Mes compétences :

Adaptation facile

Rigueur dans le travail

Autonomie professionnelle

Sens de l'organisation et méthodique

Tenacité

Cegid

Sage 100

Polyvalence

Orthographe

Grammaire