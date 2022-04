Béatrice VOISIN

Bonjour !



Vous êtes débordé, stressé, vous n’avez plus assez de temps !!!



Avez-vous pensé à un soutien extérieur ?



Quinquagénaire dynamique, de nationalité française, je vous propose mes services pour l’exécution de certaines tâches telles que :



- Correspondance diverse

- Procès-verbaux/Rapports

- Discours/Récits

- Secrétariat

- Correction et remaniement de textes

- Etc…



Désireuse de vous apporter mon aide, je vous garantis confidentialité, qualité et sensibilité, le tout dans le respect de la langue de Molière !



Alors n’hésitez plus, contactez-moi à l’adresse mail suivante : bea.voisin@bluewin.ch





Mes compétences :

Pack office