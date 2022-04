Béatrice WILLEMIN

Gérante depuis 2011 d'un restaurant de randonneurs, location de salles A LA CROISEE DES CHEMINS, ou le slogan est DÉTENTE ET CONVIVIALITÉ .

Situé entre le Château de Pange et les Jardins fruitiers de Laquenexy à 10 minutes de Metz. Un local de 600m2 vous attend avec ses trois salles , son restaurant ( buffet, produits de Terroir) , son snack, ses pizzas et sa crêperie. Situé sur le GR5g , sur le Chemin de Compostelle et sur la voie verte de Pange ,ainsi que sur des chemins de cavaliers randonneurs( voir site FFE) lieu de halte pour les cavaliers puisqu'un parc à chevaux est prévu . Animaux acceptés , parking gratuit pour voitures et bus .

Je vous attend du mercredi au dimanche ainsi que les jours fériés entre 10h et 22 du matin

Que se soit pour vous restaurer ou pour louer une salle , nous sommes à votre disposition ( une salle de jeux ( foot en salle ) est prévu pour la tranquillité des parents ( et la sécurité des enfants).





Mes compétences :

Accueil clients

Restaurant

Accueil physique et téléphonique

Relations publiques

Écoute dynamique

Ecoute et participation