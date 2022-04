Beatriz CAAMAÑO

Dans toute reconversion le premier pas est de faire un bilan, identifier ses atouts et ses axes de progression.

En regardant mon parcours, je ne suis pas peu fière du chemin parcouru.

J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont décelé en moi des capacités au-delà de ce qui pouvait sembler m'être prédestiné.



On m'a offert de belles opportunités, on m'a beaucoup appris, on m'a fait grandir.

Je me suis construite sur et par le terrain, dans l'échange et l'interaction.

Peut-être cela a-t-il d'autant plus renforcé mon goût de la transmission des savoirs et des compétences.

Sûrement cela a imprimé en moi, une certaine idée de la gestion d'équipe dans l'esprit de co-création.

Quoiqu'il en soit, j'ai osé oser, j'ai relevé les défis, je n'ai jamais hésité à me remettre en question et à changer de direction avec volonté et énergie.

Alors, je suis aujourd'hui multi cartes et s'il est difficile de me faire entrer dans une case ou une autre, ce sera aussi mon atout et ma force.

Les années passent mais ma plasticité d'esprit, mon enthousiasme, ma curiosité et mon goût d'apprendre restent intactes.

Je ne doute pas que j'ai encore de belles choses à accomplir et de nouveaux horizons à explorer.

J'ouvre les yeux, je me mets en chemin, prête à entrer dans une nouvelle aventure.



Mes compétences :

eLearning

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Rédaction De Procédures

Communication

Supports Pédagogiques

Enseignement

Réalisation de devis

Animation de formations

Animation d'équipe

Gestion administrative

Assistanat de direction

Assistanat commercial

Service client

Assistance administrative

Rédaction

Accueil téléphonique