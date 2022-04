Beaubernard PIERRE

Agent d'assurance indépendant spécialisé en protection financière professionnelle pour les professions indépendantes et libérales ainsi que les chefs d'entreprise et assistance en optimisation patrimoniale.

Mandaté par AXA Prévoyance et Patrimoine, j'ai créé mon cabinet en 1993.

Mon rôle est de déceler les déficits sociaux et patrimoniaux et d'apporter des réponses judicieuses adaptées à chaque situation professionnelle et personnelle.

J'interviens aussi auprès des entreprises pour les sécuriser dans leurs obligations sociales.