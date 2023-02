Téléphonez moi pour un devis mise en place DSN : 06 11 89 43 86

Organisme de formation agréé, je m'occupe de mettre en place votre dossier formation et je me fais payer directement par l'organisme collecteur, inutile de faire des avances de trésorerie.







Colette Rieux spécialisée DSN du logiciel PAIE SAGE



J'ai été directement formée par Sage au 10 rue Fructidor à Paris 17ème par Sandrine Laurent ( SAGE Metz)



Autres spécialités :



Comptabilité sage ligne 100 version I7 et versions précédentes

Gestion commerciale ligne 100 version I7 et versions précédentes

Immobilisations

Etats comptables et fiscaux



Mes compétences :

PAIE SAGE DSN