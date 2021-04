Pauline RIEUX

Attachée de recherche clinique





Diplômes :

2007 : Master ingénierie de la santé parcours Recherche clinique

2005 : Titulaire dune licence dingénierie de la santé

2004 : Titulaire du deug SV (sciences de la vie)

2002 : Titulaire du baccalauréat série S





Expériences professionnelles :

Depuis juillet 2007: ARC à ICTA PM (CRO) pour la mise en place, monitoring, suivi, cloture d'études de phases II, III et IV.

2007: ARC attachée au service d'hépato-gastro du CHRU de Lille

2006: Stage (6M) : harmonisation des procédures d'activité de recherche clinique au sein du CHRU de Lille

2005 : Stage (2M): découverte du métier dattaché de recherche clinique au sein du CIC de gastro-nutrition du CHU de Nantes.

Stage (2M) au service qualité du chu de Nantes pour mise à jour du livret daccueil pour le personnel des stérilisations centrales, mise à jour des fiches techniques des produits, rédaction et réalisation dun questionnaire de satisfaction, analyse des résultats afin de satisfaire le besoins du personnel.

2004 et 2005 : Gestionnaire dun portefeuille de client dans un établissement financier de crédit ( 4 mois à SOFINCO)





Divers :

Anglais (compris, lu, écrit et parlé)

Allemand (notions)

Permis B

Intérêts : théâtre, arts créatifs, cuisine .



Mes compétences :

Cardiologie

Endocrinologie

Essais cliniques

Ingénierie

monitoring

Oncologie

Pédiatrie

Recherche

Recherche clinique

Santé

Sens critique

Travail d'équipe