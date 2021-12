Djallil MELBOUCY

Je me suis inscrit dans ce site de viadeo pour :



- Augmenter les opportunités de rencontres professionnelles dans le domaine de l'assurance qualité / qualification/ validation d'équipements de production/métrologie en milieu de l'industrie pharmaceutique ou hospitalier.



- Développer un réseau avec des professionnels des secteurs de la pharmacie industrielle et hospitalier pour échanger des expériences voire s'entraider en cas de difficultés.





Si mon profil vous intéresse, si vous désirez plus d'informations, contactez-moi à l'adresse suivante: melboucy@gmail.com



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Assurance Qualité

ISO 17025 / 15189