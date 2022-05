Line OLIVO

Je suis conteuse et Gestalt-thérapeute, issu du milieu hospitalier, j'accompagne les équipes de soins, les cadres de santé, et les chefs d'entreprise en épuisement professionnel.

A l'éducation nationale j'accompagne avec les contes, les enfants en difficultés de langage, d'écriture et de présence à soi vers l'Autre.

j'anime des ateliers en inter ou intra entreprise, pour les managers en difficultés.

J'anime des ateliers de parole pour les personnes en institution.

j'accompagne les participants à mes groupe de travail sur soi, avec les contes et la Gestalt.

je travaille avec le ressenti de la personne, dans l'ici et maintenant de la situation.

Enfants, adolescent, adultes, couple et groupes.



Mes compétences :

Coopération bienveillante

Présence Émotionnelle Positive

Écoute dynamique