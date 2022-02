Pauline OLIVO

Diplômée d'un Master Qualité - Ingénierie et Management des Projets et Processus en 2009, j'ai pu réalisé de nombreuses expériences dans divers secteurs d'activités (Matériaux de construction, Conseil, Construction Navale, Agroalimentaire, ...) qui m'ont permis d'être opérationnelle et adaptable rapidement grâce à une vision transversale des organisations.



J'ai intégré le Groupement d'employeurs Hélys en septembre 2017 qui m'a permis d'être en poste à temps partagé pour plusieurs adhérents.



Depuis septembre 2019, j'ai intégré en direct une de mes entreprises utilisatrices TECHNO PAPIER (Groupe NOVACART) à Vitré.



Mes compétences :

AMDEC

BRC Packaging Materials

ISO 14001

ISO 17025

Lean

Management

Management de projets

Methodes

Méthodes de résolution de problèmes

Microsoft Project

PSN8

Qualité

