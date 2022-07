Beatrice OLIVO MEINIER

Prendre du temps pour soi , faire une pause , lâcher prise , se recentrer sur l'essentiel , être à l'écoute de son corps sont importants pour affronter le stress et le quotidien .

Passionnée par les médecines non conventionnelles et les relations humaines, j'ai décidé d'aider , d'être à l'écoute des autres autrement . Certifiée en Réflexologie plantaire / faciale / crânienne .



Certifiée également en hypnose Ericksonienne par l’ecole de psychothérapie psynapse et l’ecole Française de l’hypnose , je vous accompagne vers un mieux-être. Mes champs de compétences : stress , angoisses , peurs diverses , phobies , addictions, prise de poids , arrêt du tabac ..

Je consulte à Betton et à Domagne près de Vitré .



Vous pouvez consulter mon site internet



reflexologie-beatrice-olivo@webnode.fr

Ou ma page Facebook professionnelle.

Le succès n'est pas la clé du bonheur mais le bonheur est la clé du succès !



Mes compétences :

Management d'équipes

Réflexologie