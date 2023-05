Aurélie DUCLOS COACH

De formation littéraire et politique, avec 20 ans d'expérience opérationnelle en entreprise à des fonctions managériales et internationales, mon parcours s'articule autour d'un fil conducteur: le développement de compétences des personnes et des équipes par LE BIEN-ÊTRE SENSORIEL.



Coach professionnel certifiée AEC-EMCC, formatrice diplômée et consultante depuis 25 ans, je conçois et anime des séminaires déquipes, et des formations/ sensibilisations sur l'impact du bien-être sur l'efficacité.



J'accompagne les équipes et les organisations dans leur mutation, à travers une approche collaborative, expérientielle et positive.



Mon approche du développement de la personne, positive, pratique, holistique, et orientée solution, est particulièrement propice dans une situation de changement ou de projet.



Je vise le bien-être et lharmonie pour atteindre sereinement léquilibre et lefficacité, plutôt que linverse.



Se connecter avec nos propres ressources physiques, émotionnelles et intellectuelles, les réconcilier, permet un alignement, un recentrage, favorables au développement personnel et collectif de nos talents et de notre efficacité.



Cest à cette condition que chacun peut se construire au sein de son environnement, personnel et professionnel, en lien, et dans le respect de la diversité.



Mes compétences :

Responsabilité

Relations Humaines

Marketing

Communication

Coaching

Accompagnement