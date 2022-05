Yohann PILLET

Graphiste Motion Web Designer

Je donne vie aux idées en les rendant dynamiques, attractives et percutantes par l'art du mouvement le motion design.

Je réalise, créé:

- animations logo, jingle pour attirer le regard et susciter l’intérêt

- des vidéos impactantes pour les opérations promotionnelles, événementielles

- des présentations de produits, de services pour montrer leurs points forts

- des vidéos institutionnelles, corporate pour sensibiliser les valeurs de l'entreprise

- des cartes vœux vidéos pour souhaiter de manière originale et unique

- des sites web graphiques, ergonomiques adaptés sur tous supports

- des interfaces d'applications avec les meilleurs choix d'expérience utilisateur



Passionné du digital et plus particulièrement de la vidéo, j'ai travaillé plus de 11 ans au sein de l'entreprise Leader de diffusion de médias en points de vente, et ainsi travaillé pour un large panel d'entreprises, ce qui m'a permis d'acquérir une solide expérience dans le Motion Design.



Aujourd'hui je propose mes services en tant qu'indépendant pour accompagner et réaliser diverses prestations comme présenter un produit, valoriser une entreprise ou promouvoir un événement, tout y en apportant ma créativité, mes compétences techniques et ma force de proposition.



Mes compétences :

Adobe Flash

JavaScript

Adobe After Effects

HTML

Adobe Illustrator

Animation 3D

CSS 3

PHP

Motion design

Adobe Photoshop

Motion Graphics