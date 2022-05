Graphiste-Motion Designer / Réalisatrice, spécialisée dans le domaine de la publicité, des médias et de l’événementiel.



• Réalisations d'animations publicitaires, films produits, jingles, habillage tv, films institutionnels.

• Tournages, montages, réalisations de documentaires, films institutionnels, clips, reportages, interviews...

> Caméras que je possède : 5D MKIII, 5D MKII, Canon XF300, Canon XF100



Bande démo : https://vimeo.com/86887834 • http://val3rie.com



Logiciels utilisés : After Effect, Final Cut Pro, Premiere, Photoshop, Illustrator,



• Captations de concerts : http://www.youtube.com/user/val3rie/



• Promotion d'artistes suédois : http://ilovesweden.net

> Réalisations de sessions acoustiques, interviews, mise en relation avec des labels français, organisations de concerts sur Paris.





Je suis disponible et intéressée par tout type de projets, corporate ou musical.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus.



Valerie Toumayan

06 64 88 52 43



Mes compétences :

After effect

Motion designer

Compositing

Graphisme

Final cut

Plv

Motion design

Montage vidéo

Graphiste

Print